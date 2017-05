Defiende diputado Kuri Kuri a alcalde de Fortín golpeador de mujeres y apoya no desaforarlo

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-12:10:34 Xalapa Armel Cid de León, alcalde de Fortín.

El presidente de la comisión instructora del congreso local, Fernando Kuri Kuri, defendió la decisión de no desaforar al alcalde de Fortín Armel Cid de León, acusado por la Fiscalía por violencia en contra de una mujer, al asegurar que se actuó conforme a derecho.



"Nosotros dictaminamos conforme a derecho y creo que debe saber lo que procede o no procede y si él dice que puede desaforar en un proceso que todavía está abierto, donde un juez federal no ha dado su resolución, ahí lo dejo a su criterio."



En entrevista, Kuri Kuri, también coordinador de la bancada Juntos por Veracruz, dijo que si el Fiscal tiene pruebas de que se actuó mal que las presente, "pero los diputados locales merecemos respeto como lo merece el Fiscal Jorge Winckler y ahí existe una legitimidad y la verdad no entraré en debate y polémica como al Fiscal le gusta y nosotros dictaminamos conforme a derecho".



Insistió en que no se protegió al alcalde de Fortín, tras el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía "nosotros actuamos conforme a derecho y se dio una sesión privada donde el pleno voto".



El Fiscal general del estado, Jorge Winckler llamó corruptos a los legisladores por haber frenado el desafuero de Tarek Abdalá Saad en la cámara federal y el del alcalde de Fortín, Armel Cid de León en el congreso local.



“Cuando presentas una petición de desafuero y sustentas tus pruebas, tus videos y te dicen que no le pueden quitar el fuero a alguien porque tiene un amparo, los que conocen de leyes se sienten agredidos en su inteligencia, eso no es factible.”