Fiscal de Veracruz pide perdón por calificar a legisladores de corruptos por no aprobar desafueros

No pasó ni un día para que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, tuviera que retractarse de su declaración en la que acusaba a los diputados del Congreso del Estado de corruptos.



“Ofrezco una disculpa a las diputadas y a los diputados del Congreso local que votaron a favor de no privar del fuero constitucional Alcalde de Fortín, pues mi declaración ante los medios de comunicación respecto del sentido de su voto fue imprecisa e incorrecta”, publicó en un comunicado.



No obstante, en el mismo documento Winckler Ortiz reiteró que no está conforme con la decisión de la Legislatura estatal en torno al desafuero del munícipe, Armel Cid de León Díaz, quien es acusado de golpear y amenazar a una mujer.



“La Fiscalía General del Estado respeta la autonomía y decisiones del Congreso del Estado, que son inatacables, aun cuando no se compartan”.



Horas antes, la fracción de Morena en la Legislatura acudió a las oficinas de la FGE a denunciar a su ex compañera de bancada, Eva Cadena Sandoval.



Después de esto, el fiscal general afirmó que si había elementos suficientes solicitaría el desafuero de la legisladora.



Hay que recordar que Cadena Sandoval fue grabada cuando recibía un millón de pesos a cambio de impulsar una Ley de carácter ambiental, hecho que motivó la denuncia de sus ex compañeros.



No obstante, Winckler Ortiz también señaló que no entendía para qué presentar la solicitud de juicio de procedencia, ya que todos los diputados “son una bola de corruptos”.