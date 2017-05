Por culpa de Javier Duarte PRI perderá las elecciones en Veracruz, advierte Beatriz Mojica Tweet El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está pagando las “facturas” del desfalco y desvíos de recursos públicos que cometió el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por eso perderán las alcaldías, sentenció la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga. Poza Rica - 2017-05-03 19:36:11 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-03-19:36:56 Poza Rica El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está pagando las “facturas” del desfalco y desvíos de recursos públicos que cometió el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por eso perderán las alcaldías, sentenció la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está pagando las “facturas” del desfalco y desvíos de recursos públicos que cometió el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por eso perderán las alcaldías, sentenció la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga.



Aseguró que por la pésima administración de Javier Duarte, el PRI tiene asegurado su derrota en las elecciones del próximo 4 de junio, y también saldrán de la Presidencia de la República en el 2018, ya que actualmente el tricolor ha caído en un 15 por ciento de preferencia electoral en el país.



“Es vergonzoso para el Gobierno Mexicano que le hayan permitido a Javier Duarte Ochoa, escaparse, cuando ya se tenían todas las evidencias que en su momento el PRD denunció, pero que no se le detuvo, y ahora, tuvo que ser un gobierno extranjero quien lo detuviera, es una vergüenza”, exclamó Beatriz Mojica durante su visita a Poza Rica.



Aunque también mencionó que el panorama del año 2018 es incierto para todos los partidos políticos debido a la falta de credibilidad que tienen los políticos ante los mexicanos.



