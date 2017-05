Alcaldes, desinteresados en alerta de género que decretó Segob; no acuden a reuniones del Congreso Tweet La mayoría de los alcaldes veracruzanos en donde existe la Alerta de Violencia de Género no asisten a las reuniones que se realizan en el Congreso del Estado para definir las estrategias a seguir para disminuir la violencia contra las mujeres Xalapa - 2017-05-03 19:32:43 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La mayoría de los alcaldes veracruzanos en donde existe la Alerta de Violencia de Género no asisten a las reuniones que se realizan en el Congreso del Estado para definir las estrategias a seguir para disminuir la violencia contra las mujeres.



En la reunión de este miércoles en el Palacio Legislativo, no llegó el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez; el de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol ni el de Córdoba, Jaime Tomás Ríos Bernal.



Tampoco acudió el de Las Choapas, Marco Estrada; el de Minatitlán, José Luis Sáenz Soto; el de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos y el de Tuxpan, Raúl Alberto Ruiz Díaz.



Esto pese a que la violencia contra las mujeres sigue registrándose, problema que afecta a toda la entidad.



Lo anterior lo señaló la presidenta de la comisión “Para la Igualdad de Género” en la Legislatura, Teresita Zuccolotto Feito.



“Vino el alcalde de Martínez de la Torre (Rolando Olivares Ahumada); el de Xalapa (Américo Zúñiga Martínez); el de Veracruz (Ramón Poo Gil) y el de Poza Rica (Sergio Lorenzo Quiroz Cruz)”, detalló la legisladora del PAN.



Así, en total 7 ediles no acudieron a la reunión con los diputados locales, activistas y funcionarios de la Secretaría de Gobierno en el Palacio Legislativo, para definir las estrategias a seguir en torno a este problema de inseguridad.



Al respecto, diputada local refirió que solo acudieron algunos regidores de los presidentes municipales que faltaron, por lo que pidió mayor participación de los presidentes municipales en el futuro.



“Siempre lo hemos recalcado, el hecho de mostrar un poco de desinterés en la cuestión de género (…).



“Nosotros vamos a estar exhortando a los alcaldes a que se comprometan con la Alerta de Género y el trabajo en la materia (…), esta es la segunda reunión que se hace con alcaldes y la vez pasada nada más vinieron dos”. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario