Programas contra inseguridad sin visión a largo plazo: Empresario

Los programas contra la inseguridad no suelen cuajar porque son sexenales o trianuales y no con visión de largo plazo, afirmó Manuel Herbeles Rascón, Capitán de la Marina ya retirado y empresario del ramo de seguridad privada.



Contratado por un candidato a la alcaldía de Veracruz para realizar un diagnóstico sobre la inseguridad en la ciudad, dijo que éste se basa en la vulnerabilidad de riesgos o amenazas a las organizaciones y lo realiza un grupo de profesionales.



Explicó que los temas de seguridad están en distintas fases. La primera fase es prevención, y el 70 por ciento de los conceptos de seguridad deben basarse en ella; el otro 15 por ciento se basa en la capacidad de disuasión; el 10 por ciento en la protección; y el 5 por ciento en la reacción.



Así se miden los conceptos de seguridad y no sólo con la incidencia delictiva. Se hacen análisis profundos que llevan a una buena planeación y a la mejora en toma de decisiones, remarcó.



Informó que el diagnóstico de Veracruz estará listo aproximadamente en 2 semanas pues dependen de muchos factores y campos de carácter social, infraestructura, protección civil, seguridad estratégica, instalaciones estratégicas.



Además, al ser un puerto también se considera la parte comercial e inclusive aspectos de carácter turístico.



Indicó que conociendo la infraestructura y geoestrategia del lugar se desarrolla ese tipo de estudios y con base en eso se desarrolla la planeación estratégica en materia de seguridad.



Aclaró que no se puede decir a la ligera que una zona del país es más insegura porque en ello influyen muchas variables.



“No es lo mismo hablar de robo a casa habitación que de robo a transeúnte o hablar de un tema de secuestro, que ya es delito del orden del fuero federal”, expresó Herbeles Rascón.



Sin embargo, con base en la experiencia y los indicadores consignados en las noticias desde hace años, hay puntos ya focalizados en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Michoacán, pero no son las únicas entidades federativas.



-¿Veracruz cómo se ve?



“Tiene su problemática, su complejidad propia por la geoestrategia de dónde está. Es una zona de paso obligado del sur al norte y esto conlleva a ver delitos que se cometen aquí propiamente en el estado y no son sus ciudadanos los que cometen los delitos”, indicó.



Destacó que en todos los casos hay o debe haber coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno para atacar al delito y cuando hay una estrategia bien planeada el resultado tiene que ser exitoso.



Remarcó que debe haber modelos de coordinación, de planeación de la operación y el resultado tiene que ser tangible, sin importar quién se lleva el crédito; lo fundamental es mitigar el riesgo.



El Capitán retirado de la Marina aclaró que por mucha presencia de elementos federales en los estados y municipios del país no se abatirá a la delincuencia de la noche a la mañana y seguirá habiendo noticias de delitos de alto impacto como secuestros, entre otros.



“El fenómeno va creciendo; por mucho que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno puedan mitigar, sigue creciendo pues la población sigue creciendo, las necesidades sociales siguen creciendo y también las oportunidades de ejecutar este tipo de actos delictivos.



“Es una óptica de crecimiento derivado de que es muy complejo poder primero hacer la parte de control del riesgo y posteriormente la mitigación del riesgo propiamente dicho. Se requiere mucha infraestructura, mucho personal, estar en constante análisis y se requieren recursos también financieros para poder ejecutar ese tipo de acciones”, subrayó Herbeles Rascón