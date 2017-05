Pocos quieren ser periodistas en Veracruz: Gamboa

En el marco del día de la libertad de prensa este 3 de mayo, la Presidenta de la Comisión de Protección y Atención de Periodistas, María Josefina Gamboa Torales lamentó que ahora pocas personas aspiran a formar parte del gremio periodístico porque Veracruz es el estado más peligroso para ejercer dicho trabajo.



Para hacer justicia a los 20 periodistas asesinados en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, es necesario pasar del dolor y las lágrimas, a la acción y la garantía de la libertad de expresión, indicó la diputada Maryjose Gamboa.



El gobierno pasado, calificado por organizaciones internacionales como el periodo más brutal contra los periodistas, dejó además de 20 asesinatos de periodistas, 4 desapariciones, 20 exilios y 132 agresiones documentadas contra el gremio.



Cabe hacer mención, que en este duenio de Miguel Ángel Yunes, al menos cuatro comunicadores han sido agredidos, uno murió asesinado, Ricardo Monlui, aún la FGE no da avances para determinar si fue por su quehacer periodístico u otra razón.



Las agresiones contra periodistas incrementaron en todo el país durante los últimos 3 años, y de acuerdo a organismos de periodistas, se ha documentado que al menos el 60 por ciento de dichas agresiones provienen del estado, dijo la legisladora.



Por esa razón, urgió al Congreso Local atender las necesidades de quienes buscan hacer valer la libertad de prensa para contribuir a la vida democrática del estado.



La ruta para hacerlo es no protegiendo a los cómplices de quienes cometieron crímenes contra los periodistas, ya sea por acción o por omisión de sus facultades, expuso.



“Hay que exigir al gobierno actual y a la Fiscalía General del Estado que nos dé claros avances de las investigaciones, que no vuelva a ocurrir”, pidió la legisladora.