Buscan en Tuxpan que gasoducto no afecte al ambiente Tweet Pescadores de la región se reunieron para conocer en que podría consistir el proyecto del gasoducto marino a fin de lograr llegar a un acuerdo entre la empresa y el sector pesquero para que pueda efectuarse la obra sin que se afecte al medio ambiente y el ecosistema lagunar; por lo que demandan que se les asegure que no existirán daños que afecten la productividad por dicha obra. Tuxpan - 2017-05-03 15:34:31 - Celenne González / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pescadores de la región se reunieron para conocer en que podría consistir el proyecto del gasoducto marino a fin de lograr llegar a un acuerdo entre la empresa y el sector pesquero para que pueda efectuarse la obra sin que se afecte al medio ambiente y el ecosistema lagunar; por lo que demandan que se les asegure que no existirán daños que afecten la productividad por dicha obra.



