No crear empleos, una de las causas principales de que pobreza y hambre en Veracruz aumenten: Arias

"La pregunta es si las autoridades gubernamentales de Veracruz son capaces de atender el problema, ¿pueden con el problema o qué es lo que va a suceder?", refirió el académico de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, sobre el anuncio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de que durante su gobierno no habrá empleos por la crisis económica por la que atraviesa el estado.



Y es que \"es realmente preocupante\" que los funcionarios estatales y federales pretendan lavarse las manos ante el problema de empleos y no pongan atención en políticas públicas para impulsarlos, acentuó el economista.



\"Esto es muy preocupante, la falta de empleos incrementan la pobreza, es una de las principales causas de que la pobreza y el hambre en Veracruz estén aumentando\".







Dijo que el gobierno estatal tiene una incapacidad para generar empleos, esto como consecuencia de los contextos nacional e internacional, y sobre todo, del desastre financiero que padece Veracruz.



El economista se refirió a la falta de creación de empleos durante los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, así como a lo dicho por el gobernador a líderes sindicales en el marco de la conmemoración del día del trabajo, en cuanto a que no creará más empleos.



Arias Hernández resaltó que no es un secreto el que no sólo no se han creado empleos, sino que ha habido pérdida de empleos formales.



\"La incapacidad del gobierno del estado simplemente es consecuencia de que está siendo afectado por una crisis económica en los contextos nacional e internacional, pero ha demás no ha logrado enfrentarse ni disminuirse la magnitud del desastre financiero\".



En ese sentido, el académico de la Universidad Veracruzana criticó que a pesar de que se ha reconocido que el estado padece una emergencia financiera, no hay un diagnóstico real ni información precisa, con números claros, que permita plantear estrategias claras para remediar el problema.



\"No hay la suficiente transparencia para saber cuáles son los alcances del desfalco financiero. Tampoco hay un diagnóstico objetivo actualizado que se dé a conocer a la opinión pública, de este tamaño del daño; y no hay una estrategia para enfrentar lo que evidentemente está limitando la capacidad de respuesta del gobierno del estado en cuanto a esta crisis de las finanzas públicas\".



Al no haber una estrategia, enfatizó, lo que se ejercen son acciones aisladas, como el caso de la reestructuración de la deuda, que a mediano y largo plazo lo que harán es acrecentar el problema financiero y, por lo tanto, de pobreza en el estado de Veracruz, así como de migración ante la falta de oportunidades.