Arranca la Liga MX Femenil; América golea a Monterrey

En un hecho histórico para el futbol mexicano, dio inicio el Torneo de Copa de la Liga MX Femenil, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, que se jugará desde hoy hasta el próximo sábado.



El día inició con tres partidos, América ante Monterrey, Xolos contra Cruz Azul y Toluca recibiendo a Morelia.



Fue Diana Espinosa la encargada de marcar el primer gol en el torneo. La jugadora de las Águilas pasará a la historia con esta anotación, luego de un disparo dentro del área. Este, solo fue el inicio de una cascada de goles, Lucero Cuevas y los dobletes de Casandra Cuevas y Dayana Cázeres, sellaron el triunfo americanista por 6-0.



En la cancha 1, Xolos se puso en ventaja a los 25 minutos, Claudia Ibarra marcó el primer gol ante las celestes, situación que no pudo ser revertida, al contrario, fue aumentada gracias a un gol desde los once pasos que marcó Carolina Jaramillo para sentenciar el 2-0.



Y, por último, en un juego intenso en la cancha 2, Toluca se impuso a Morelia. Las locales estuvieron bien apoyadas por su afición y al 41 abrieron el marcador, gracias al gol de Kenya Téllez, a los pocos minutos, Monarcas empató gracias al gol de Alejandra Calderón, sin embargo, poco les duraría el gusto, ya que un minuto después, Karla López hizo el 2-1, para sentenciar la victoria.



Andrea Hernández, jugadora de Toluca, habló del inicio del torneo y de cómo llegó a formar parte del conjunto de los Diablos Rojos.



Se siente muy padre, tantos años por pelear un lugar entre los hombres. Yo lo esperaba, quería que México tuviera su Liga y hasta ahorita se formó. Gracias a mi mamá es que juego futbol, desde los nueve años empecé a jugar con hombres, hasta los 15 años que hubo una liga en Morelos, de donde soy. Fui a la visoría a Toluca y en el primer día me quedé. Hay que luchar por los sueños, no es fácil, pero vale mucho la pena", dijo.





















