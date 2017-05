Trump regresa por primera vez a Nueva York, bastión de la resistencia

El presidente Donald Trump regresará este jueves a su ciudad natal de Nueva York por primera vez desde su investidura, aunque no dormirá en el feudo demócrata que le recibirá con varias manifestaciones.



Trump tiene previsto llegar el jueves de tarde a Nueva York, una de las ciudades más diversas del mundo donde el magnate inmobiliario nació en 1946, creció y multiplicó la fortuna de su padre.



El presidente republicano se trasladará inmediatamente hasta el portaaviones de la Segunda Guerra Mundial USS Intrepid, anclado en el río Hudson y convertido en museo, donde se reunirá y cenará con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull.



El evento marcará el 75º aniversario de la Batalla del Mar del Coral, cuando Estados Unidos y Australia combatieron juntos contra Japón, y contará con la presencia de siete sobrevivientes de la batalla que superan los 90 años.



También será la ocasión de reafirmar la alianza entre los dos países, que tembló brevemente tras una llamada telefónica de tono incendiario entre ambos líderes en enero.



- Ola de protestas -



Pero fuera, miles de manifestantes de grupos opositores como "Levántate y Resiste", el "Partido de las familias trabajadoras" o "Veteranos de guerra contra el odio" prometen protestas de un lado y otro del portaaviones antes de la recepción.



"Vamos a reunirnos mañana y vamos a ser ruidosos y vamos a decirle a Trump que no es bienvenido aquí", dijo a la AFP Wrolf Courtney, uno de los organizadores de la protesta de "Levántate y Resiste".



Trump viene a Nueva York por primera vez como presidente y "en sus últimos 100 días ha amenazado con deportar a nuestros vecinos, con sacarnos la cobertura médica, con rechazar a refugiados que llegan a nuestras costas y con perdonar aún más impuestos a los multimillonarios. ¡Sin mencionar los millones de nuestro dinero que estamos gastando para proteger la Trump Tower!", escribieron los organizadores de la manifestación en la página Facebook.



El gasto diario de proteger a los miembros de la familia Trump que permanecen en Nueva York -su esposa Melania y su hijo Barron, de 11 años, que viven en la Trump Tower, y los dos hijos mayores del presidente, Don Jr. y Eric, que retomaron las riendas de la Trump Organization- se eleva a entre 127.000 y 146.000 dólares diarios, o sea unos 13 millones para los primeros 100 días de la presidencia Trump. Y sube a 308.000 dólares cuando Trump está en Nueva York.



La ciudad espera un rembolso del dinero tras un acuerdo concluido en la noche del domingo entre legisladores demócratas y republicanos sobre el financiamiento del gobierno federal hasta septiembre de 2018.



Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, votó en un 80% por la demócrata Hillary Clinton y desde la elección de Trump ha celebrado decenas de manifestaciones en su contra.

Las protestas cuentan con el apoyo del alcalde demócrata Bill de Blasio, que ha participado en varias de ellas y que promete defender a los 1,2 millones de indocumentados que residen en la ciudad de las amenazas de expulsión de Trump.



- "Regresar cuesta muy caro" -



Trump ha indicado que no ha regresado antes a Nueva York y ha optado en su lugar por viajar a su club de golf en Mar-a-Lago, en Florida, debido al elevado costo de garantizar su seguridad en la ciudad.



"Regresar cuesta muy caro al país", dijo recientemente a Fox News. "Odio ver a los neoyorquinos con calles cerradas".

La policía ya anunció que cerrará varias calles en torno a la Trump Tower y el acceso al USS Intrepid, sin precisar cuáles, lo cual garantiza embotellamientos de tránsito en esta ciudad de ocho millones y medio de personas.



Por ahora más de 2.000 personas han confirmado su asistencia a la marcha cerca del USS Intrepid, y más de 7.000 están interesadas en participar.



Otras protestas están previstas cerca de la Trump Tower, aunque Trump decidió no pasar la noche en su residencia de la Quinta Avenida.



En su lugar, dormirá cerca, en su casa de campo en el Trump National Golf Course de Bedminster, Nueva Jersey, donde tiene previsto pasar el fin de semana.