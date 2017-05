May carga con dureza contra la UE acusándola de injerencia electoral

La primera ministra británica Theresa May acusó este miércoles a la Unión Europea (UE) de entrometerse en las elecciones británicas, y sostuvo que "algunos" en Bruselas quieren que fracasen las negociaciones del Brexit.



"La posición negociadora de la Comisión Europea se ha endurecido. Políticos y funcionarios europeos han proferido amenazas al Reino Unido. Todos estos actos han sido programados deliberadamente para incidir en los resultados de las elecciones del 8 de junio", afirmó May en una comparecencia ante Downing Street con ocasión de la disolución del Parlamento.



"Algunos en Bruselas no quieren que estas negociaciones sean un éxito", añadió.



May aprovechó sus ataques para pedir el voto por ella el 8 de junio, en unas elecciones legislativas inicialmente previstas para 2020 que adelantó por sorpresa, tras haber negado reiteradamente tal posibilidad.



"Dadme vuestro apoyo para liderar al Reino Unido, dadme vuesto apoyo para hablar en nombre del Reino Unido, dadme vuestro apoyo para luchar por el Reino Unido", afirmó en su discurso, tras visitar a la reina Isabel II para comunicarle la disolución del Parlamento.



Las duras críticas de May, que no mencionó explícitamente a nadie, se produjeron después de la tensa cena del pasado miércoles entre la primera ministra y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.



Según una narración detallada del encuentro publicada por el diario alemán Frankfurt Allgemeine, citando fuentes europeas, Juncker salió de la cena con la impresión de que May "vive en otra galaxia" y de que se hace ilusiones inalcanzables respecto a las negociaciones.



"La posición negociadora británica en Europa ha sido tergiversada en la prensa europea", acusó May.



"Los acontecimientos de los últimos días muestran que, sean cuales sean nuestros deseos, por máz razonables que sean las posiciones de los otros líderes europeos, algunos en Bruselas no quieren que estas negociaciones sean un éxito", sostuvo.