Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado deben verse de forma conjunta: Urreta

Los candidatos de las zonas metropolitanas que resulten ganadores en la jornada electoral deberán establecer proyectos conjuntos a mediano y largo plazo, pues el crecimiento de las grandes ciudades exige acciones coordinadas a beneficio de los veracruzanos.



José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que existen preocupaciones compartidas como la inseguridad, infraestructura, viabilidad de proyectos, entre otros.



Tal es el caso de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado cuyos problemas no pueden analizarse de manera aislada.



“Nosotros vamos a hacer un ejercicio democrático con los partidos que creemos tienen mayores posibilidades para las alcaldías pero será metropolitano porque los municipios ya no pueden analizarse de manera aislada, porque Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado deben verse de forma conjunta y las metas que se planteen deben ser a mediano y largo plazo”.



El Consejo Coordinador Empresarial se reunirá con abanderados de distintos organismos políticos para conocer sus propuestas y realizarles planteamientos que inquietan a los industriales y afiliados del CCE.



“Vamos a invitar a los más representativos, los que tienen más posibilidades de ocupar un cargo. Estamos invitando a Morena, la Coalición PAN- PRD, y al PRI, principalmente. Creemos que será con ellos, estamos seguros que los demás de alguna manera se van a sumar a otro partido que le convenga y no vale la pena perder el tiempo”, señaló.



Las reuniones con candidatos se establecerán de acuerdo a la agenda de cada uno con la finalidad de tener un panorama más certero de sus propuestas y trayectoria.