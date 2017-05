Familias exigen frenar escape de comandante vinculado en al menos 60 desapariciones en zona centro

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-21:49:06 Córdoba Familiares de personas desaparecidas se manifestaron ante los Juzgado Federal Décimo Sexto de Distrito en Córdoba, en demanda de que no se le concediera un amparo al ex comandante de Policía, Alfonso Zenteno Pérez, alías Tritón, por estar vinculado con 60 desapariciones forzadas en distintas partes de la región centro. Familiares de personas desaparecidas se manifestaron ante los Juzgado Federal Décimo Sexto de Distrito en Córdoba, en demanda de que no se le concediera un amparo al ex comandante de Policía, Alfonso Zenteno Pérez, alías Tritón, por estar vinculado con 60 desapariciones forzadas en distintas partes de la región centro.



“Venimos aquí por el hecho de que había un amparo a favor de Zenteno, el comandante Tritón, que es el ejecutor de las desapariciones de todas las compañeras que ven acá, por eso venimos a decirle al juez Tomás Zurita García que no le fuera a otorgar el amparo definitivo”, expresaron los manifestantes.



Posteriormente indicaron que les explicaron que no era un amparo, era una suspensión del acto de detención,” que él vino a pedir que se le amparara, pero ahorita ya explicó que esa suspensión, ya quedó nula, no tiene ningún amparo, y esperamos que la Fiscalía y autoridades correspondientes, se le finque ya esa orden de aprehensión, porque ahorita está por violación, ahorita va a ser de desaparición forzada que es la que estábamos esperando”, replicaron.



Ya se le va a aplicar la orden, las autoridades, la Fiscalía, debe ejecutar ya la orden de aprehensión, demandaron, pues dijeron que todas las desapariciones forzadas por policía estatal, Córdoba, Atoyac y Omealca también tuvo que ver.



Señalaron que fueron 60 desapariciones forzadas del año 2013 al 2014, coincide con las fechas en las que estuvo trabajando como comandante, “por ello la orden de aprehensión que tiene son señalamientos directos de que fue él junto con la gente que traía, con autorización de Bermúdez, esperemos que estas personas aporten de quién recibió órdenes”.



Piden que esta persona se toque el corazón y les diga donde están todos sus familiares, pues dijeron que para eso se le detuvo



Tras dialogar con el juez dijeron que les atendió y explicó bien, de tal manera que les quedó claro que esa suspensión ya quedó nula.



Le expusieron que deben integrar bien las carpetas de todas las compañeras que ya están en curso,toda la documentación, para que el juez ya no vaya a otorgar un amparo.



Finalmente destacaron que ahí le toca a la Fiscalía trabajar bien, “ahorita sabemos que están trabajando, no vamos a permitir que después de tanto tiempo y trabajo vaya a quedar libre, queremos que caigan más, porque son más los involucrados”, concluyeron los manifestantes.