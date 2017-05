Niega TEV que MAYL lucre con programas

Para los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no está haciendo un uso indebido de los recursos públicos con el programa social \"Veracruz Comienza Contigo\".



Y es que el PRI denunció que estaba utilizando ese programa para beneficiar al candidato a la alcaldía de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.



Subrayaron que la difusión de programas de gobierno es el ejercicio de una atribución constitucionalmente reconocida y lo que está prohibido es que durante las campañas electorales sean promocionados, dado que se evita que haya situaciones de ventaja o desventaja a favor de algún partido o candidato.



La queja fue interpuesta por Alejandro Sánchez Báez representante suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del OPLE en contra de Yunes Linares pero negaron que con la difusión de ese programa se estén utilizando recursos públicos en favor de Fernando Yunes Márquez.



\"Aquí solo está demostrada la existencia del programa de gobierno y posiblemente su difusión pero no está demostrado que este plan sea con fines político electorales o de violentar el principio de imparcialidad o equidad\".





Por tanto, reiteraron, no se vulneró el principio de equidad previsto por la ley. Agregaron que el informe rendido por la titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se tiene que la finalidad de ese programa, es disminuir los altos índices de pobreza en los municipios veracruzanos.



Con lo anterior, se acreditó que el referido programa se generó en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y de conformidad con lo establecido en la normatividad.