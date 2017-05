Nadie toca a Del Castillo por actos de corrupción

El diputado local del PRI, Juan Manuel del Castillo, aseguró que hasta la fecha no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial para declarar por supuestos actos de corrupción.



Al respecto, aseveró que no se dará a la fuga y se mantendrá radicando en Veracruz, cumpliendo con su labor de legislador.



Esto aunque durante la audiencia del ex gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala, el legislador fue señalado de formar parte de la red de corrupción con la que se desviaron fondos públicos.



“Esos son temas de autoridad competente y será la autoridad competente la que de ser procedente pueda informar al respecto, yo no tengo mayor comentario”.



Así, minimizó las preguntas de supuestos pactos con el gobernador en turno a fin de recibir inmunidad a cambio de información para castigar a Duarte de Ochoa.



“Aquí estoy, lo que a mí me ocupa es mi bancada, mi gestión como diputado y mi partido y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo”.



Finalmente, sostuvo que soportará y tolerará las acusaciones en su contra, pues la democracia implica aceptar críticas y comentarios a pesar de ser irrespetuosos.