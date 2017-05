Indagan corrupción en dictámenes del Congreso

El pleno del Congreso del Estado aprobó por obvia y urgente resolución que a través del Área Jurídica del Congreso se investigue posibles actos de corrupción en los dictámenes avalados por la LXIV Legislatura.



Esto por los hechos probablemente constitutivos de delitos difundidos en una videograbación en contra de la diputada independiente con licencia, Eva Felicitas Cadena Sandoval, donde se observa recibiendo dinero para impulsar supuestamente la aprobación de un dictamen.



El proyecto de punto de acuerdo, propuesto por el Grupo Legislativo de Morena, contempla que el Congreso del Estado debe proporcionar toda la información que tenga en su poder sobre el tema.



También se avaló que se exhorte a investigar a todos los integrantes del pleno que pudieran estar involucrados en actos de corrupción.



“Que por medio de su área jurídica ponga en conocimiento de las autoridades competentes los hechos probablemente constitutivos de delitos que se advierten en una videograbación difundida por los medios de comunicación referentes a un proceso legislativo de este Congreso del Estado, para lo cual se deberán de proporcionar los datos que estuvieran a su disposición, además que se agregue a tantos y cuantos diputados estén involucrados”.



Así, se podría involucrar a la PGR, a la FEPADE, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en caso de que el Área Jurídica del Congreso estatal determine que podrían haber existido actos de corrupción en la LXIV Legislatura.



Cruz Malpica recordó que en el video referido, y en algunos otros, se involucra a la diputada Eva Felicitas Cadena Sandoval, ex integrante de su bancada, en hechos que podrían ser constitutivos de delitos y que en todo caso deben de ser investigados.



“Vivimos tiempos inéditos y momentos que requieren decisiones también inéditas en nuestro Estado. Este Congreso tiene una composición plural que se ha comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción y con el cese a la impunidad venga de donde venga”.



Destacó que esta sería la primera ocasión, hasta donde tiene conocimiento, en que un Congreso del Estado pide formalmente en Veracruz la investigación de sus integrantes.



“De nuestra parte haremos ante las autoridades competentes las denuncias que consideremos apuntan en este sentido y las acciones legales dentro del Congreso para que no se queden sin sanción algún acto que pueda ser ilegal o antiético”.



Por su parte, la diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, señaló a Cadena Sandoval de los delitos de corrupción, tráfico de influencias y utilización del Congreso para hacer negocio, por lo que pidió que no solo ella y sí toda la bancada morenista sea investigada, así como sus dictámenes.



Lamentó que el “Movimiento de Recaudación Nacional” impulse a Andrés Manuel López Obrador como el mesías que cambiará México, cuando ya quedó al descubierto una red de corrupción, misma que debe de investigarse pues los legisladores además aportan la mitad de su salario al “mesías recaudador”.