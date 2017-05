Precio del pan no sufrirá cambios en Veracruz: Nahúm

El precio del pan no sufrirá incrementos en los expendios del estado de Veracruz, informó Bichir Nahúm Lajud, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora.



Destacó que los costos se mantendrán a pesar de que los insumos para la elaboración de este producto se importan de Estados Unidos. Respondió que a pesar de las políticas aplicadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, los precios no se han encarecido.



“El precio de la harina es lo que más nos pega y hasta el momento va bien, va bien, no esperamos incrementos bruscos en esta temporada.



“Al contrario, como que hubo un retroceso en la tensión económica que tenía el país y esto ha beneficiado de forma indirecta al precio del pan, el precio del pan yo calculo, si las cosas siguen así, que no se va a mover (aumentar)”, explicó el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora.



Nahúm Lajud destacó que mientras las presiones de los costos internacionales no afecten directamente los insumos con los que se produce el pan en México los empresarios del ramo no aplicarán un incremento en el producto.



“Calculamos se lleve todo el verano y ya por el mes de agosto o septiembre veremos cómo se comporta la economía”, respondió el consejero nacional de Canainpa.



Recordó que el último aumento de precio que realizaron las panaderías ocurrió hace nueve meses en el pan de agua.