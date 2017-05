Pide Canirac disminuir tiempo de ley seca en elecciones

Pide el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martin Lois, que disminuya el tiempo de ley seca para evitar afectaciones en las ganancias de restauranteros durante elecciones.



La solicitud es que esta prohibición de consumir bebidas alcohólicas se aplique desde la madrugada del domingo del 4 de junio y no desde el sábado como está previsto por ley.



La iniciativa que presentaron los restauranteros ante legisladores del congreso para acortar el tiempo de la Ley Seca de 48 a 12 horas busca que no merme los recursos de los empresarios de este sector.



Señalo que la petición es para se modifique la ley en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río.



Hay que recordar que el representante de Canirac expreso el año pasado durante entrevista que la ley seca es obsoleta para los tiempos en que vivimos por lo que era necesario reformarla.



La Ley Seca nació por la ley estatal en los artículos 226 y 227 del código número 577 electoral.



Se calculó que durante el 2016 la pérdida económica originada en bares así como en restaurantes fue de hasta un 60% lo que impactó los bolsillos de los propietarios de negocios.



Esta afectación se da también en las familias que dependen de esta derrama económica para sobrevivir día a día.



Los empleados como meseros que dejan de percibir propinas considerables de los clientes que consumían en estos días de prohibición.



Otra problemática es la incitación al comercio informal o ilegal que vende en estos tiempos de ley seca por debajo del agua para satisfacer las necesidades de los consumidores o turistas que no les importa si hay elecciones o no.



Se observa que la gente consume más alcohol cuando hay ley seca que cuando no de tal manera que hasta compran su reserva personal para esos días.



Al final de cuentas el objetivo que es que las elecciones se den en un clima de tranquilidad libre de alcohol para que la ciudadanía pueda acudir a votar concienzudamente en pleno uso de sus facultades no se cumple y si genera pérdidas al sector por lo que es una ley que hay que revertir como lo han hecho en otros estados como Cancún por citar solo algunos.