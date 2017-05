Arranca Vasconcelos campaña en la colonia Independencia

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-20:28:06 Coatzacoalcos Cientos de habitantes de la colonia Independencia de esta ciudad, recibieron este martes al candidato del PRI-PVEM, Carlos Vasconcelos, durante su primer acto de campaña

“Vengo a empezar campaña a donde está mi corazón”, dijo Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos, ante cerca de 300 personas, la mayoría de la tercera edad, quienes lo recibieron en el patio de una humilde casa la colonia Independencia.



“Ver a estos hombres y mujeres que vienen en sillas de rueda, no hay otro lugar donde se junten, solo esperan un saludo y te dan su bendición”, dijo el candidato.



“Les dije que aquí iba a comenzar y aquí comencé, voy a seguir viniendo, pase lo que pase, vamos a triunfar voy a estar aquí el día 5 de junio para seguir apoyándolos”, señaló.



Minutos antes, cientos de personas, hombres, mujeres y niños, esperaban sobre una de las calles de la colonia Independencia, una de las más olvidadas de Coatzacoalcos al candidato que llegó en punto de las seis de la tarde.



Al verlo, la gente comenzó a aplaudir y a solicitar una porra para Carlos Vasconcelos, quien les dijo que no lo hicieran.



“Nada de estrados, aquí estamos en el piso con ustedes, porque lo mismo son ustedes que nosotros y no deben alabar y dar aplausos a un candidato”, enfatizó.

Asimismo criticó la entrega de gorras y playeras, ya que estas no ayudan a la economía de la gente.



Carlos Vasconcelos indicó que su pasión es servir y que por eso ayer en la tarde estaba ahí, para pedirle a la gente que tenga confianza en él; mientras que las personas que lo escuchaban, gritaban frase de agradecimiento y apoyo.



Ante el cuestionamiento de los reporteros sobre el desgaste que sufre el PRI, Carlos Vasconcelos dijo: “No va a gobernar el partido, va gobernar la gente, vamos a gobernar nosotros y nosotros somos los que vamos a ser culpables, no es el partido”.



“Échale la culpa a aquellos corruptos, como lo he dicho, como hay otros corruptos en otros partido que son peor o igual a los que han metido a la cárcel”, puntualizó.