Evita Alcalde de Fortín ser desaforado

Tras las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado, la tarde de este martes el Congreso local determinó votar a favor del dictamen para no desaforar al presidente municipal de Fortín, Armel Cid León Díaz.



Cabe señalar que después de la sesión ordinaria de este martes, la Mesa Directiva determinó analizar el acuerdo de la comisión permanente Instructora, relativo a la declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz.



El edil fue acusado de haber golpeado y amenazado a su novia el 29 de enero del año 2015, sin embargo los diputados de dicha comisión habían dictaminado que no había los elementos suficientes para quitarle el fuero, de ahí que el sentido del mismo estaba en contra de la solicitud.



En su momento, los diputados de la comisión instructora afirmaron que existían algunas irregularidades e inconsistencias en la investigación elaborada por la Fiscalía General del Estado, además de que estaba en trámite un amparo por parte del presidente municipal.



Tras casi una hora de análisis en una sesión privada, la mayoría de legisladores decidió avalar la propuesta de no desaforar al munícipe.



“El dictamen del desafuero del presidente municipal de Fortín de las Flores se aprobó por mayoría de votos, para que no proceda quitar la protección”, declaró en entrevista el integrante de la comisión Instructora, Amado Cruz Malpica.



Apuntó que ya no puede presentarse un nuevo juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín durante el actual periodo ordinario de sesiones, por lo que quedará en manos del fiscal general del Estado determinar cuáles serán los pasos a seguir en este caso.