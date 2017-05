EU debe a México más de 8 mil 935 hectáreas, destaca peritaje

Estados Unidos debe a México alrededor de 8 mil 935 hectáreas de territorio, sustraídos por errores de reparto en los límites de la frontera que comparten, según el peritaje realizado por Portillo y Young, S.C., una firma de ingenieros consultores.



El estudio, realizado con tecnología GPS y contratado por el senador Patricio Martínez, se basa en los límites que ambas naciones fijaron la frontera, mediante los tratados de Guadalupe-Hidalgo, y el de la Mesilla.



En la frontera de México con Estados Unidos, en el área de Juárez-El Paso, en el estado de Chihuahua y en donde se tiene una diferencia de mil 500 metros por 50 kilómetros, que arroja una diferencia de 8 mil hectáreas, que están sustraídas del territorio nacional y que corresponden, que se encuentran ahora en el estado de Nuevo México y debieran estar en el estado de Chihuahua”, comentó el senador,



Patricio Martínez explicó que la diferencia de territorio ya fue reclamada por México desde los tiempos del presidente Porfirio Díaz, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no dio seguimiento a las notas diplomáticas enviadas a EU.



Lo que puede seguir es que venga una cuestión ya judicial, litigiosa, y no sería la primera vez que México presentara un asunto de esta naturaleza ante los tribunales internacionales. Ya lo hizo, un caso muy sonado, el caso del Chamizal, en donde el Río Bravo desvío 240 hectáreas de México y las dejó del lado de Estados Unidos”.



Los resultados del peritaje ya fueron entregados a la Mesa Directiva del Senado. El legislador priista dijo que esta cámara, ni cualquier instancia del Estado o sociedad mexicana, no pueden ser omisos ante la pérdida de 436 kilómetros de frontera mexicana.



