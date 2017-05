Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:41:09 Redacción Foto tomada de IG: frida.s.guzman



En el programa ''Todo para la Mujer' de RadioFórmula se informó que la joven publicó una instantánea en blanco y negro, y mostró su cuerpo cubierto de sombras, lo que causó la admiración de sus seguidores.



La fotografía ya cuenta con más de ocho mil "Me gusta" y cientos de comentarios.



Aquí la publicación...



#nobodyshaming 🤔💃🏼What happened to the connection between authenticity and beauty? - not all things are viewed the same way. To me, the naked body is a form of art. I understand some may disagree, curse, criticize, judge, insult and whatever but they'll do it regardless so just DO YOU who gives a 💩 about what other people say, like or think?! WHAT DO YOU LIKE AND/OR THINK? #ilovemybody #whatswrongwithalittledestruction #everybodyisbeatiful #loveyourbody #lookbestnaked Una publicación compartida de Frida Sofia (@frida.s.guzman) el 1 de May de 2017 a la(s) 8:37 PDT





