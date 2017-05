El calor no provoca infartos: Roberto Ramos Alor

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:33:33 Coatzacoalcos De 10 a 15 casos de infartos mensualmente, atiende el Hospital Valentín Gómez Farías, informó Roberto Ramos Alor director del lugar

Mensualmente al Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías, llegan de 10 a 15 casos de personas infartadas, el 80 por ciento con las mismas características, informa el director del centro médico, el doctor Roberto Ramos Alor.



“En realidad los factores ambientales no afectan muchos, ya son las condiciones biológicas, se trata de pacientes obesos, que fuman, si uno ve a un paciente que llega al a unidad de infarto, en la historia clínica es obeso, sedentario, fumador, alcohólico, la mayoría tiene lo mismo”, explica.



Lo anterior al cuestionársele si por las altas temperaturas ocurren más casos de infartos en pacientes hipertensos, sin embargo explica que no es el calor lo que lo provoca.



“Antier llegó un paciente, un taxista, pasó a la sala de infarto, inmediatamente los especialistas lo atendieron, estamos tramitando su traslado a Veracruz para que le hagan cateterismo”, ejemplificó.



Manifestó que en el hospital se cuenta con la infraestructura suficiente y adecuada para atender estos casos, la unidad de infartos, tiene a los especialistas para salvar a alguien que llega en esas condiciones.



“Son personas que presentan dolor opresivo, intenso, y súbito y que el antecedente es que tienen factores de riesgo, son hipertensos, otro factor grave es la obesidad, sedentarios, y que acumulan sustancias en las arterías”.



Si bien en años anteriores los pacientes iban de los 50 años para arriba, actualmente llama la atención que los afectados tengan de entre 30 y 40 años, cada vez más jóvenes y que no cuidan su salud.