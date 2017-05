Urge Osorio Chong despenalizar aborto

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (Segob), urgió a los Congresos estatales a armonizar las leyes locales para el feminicidio y despenalización del aborto por violación, así como a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a fin de erradicar y sancionar la violencia de género.



El encargado de la política interior dijo que se debe consolidar la colaboración con los gobiernos de los estados para visibilizar el trabajo que realizan los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres en todo el país y darles el empuje que requieren en su tarea.



Durante la XXXI Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, anunció la creación de 15 Centros de Justicia más, con los que se tendrán 50 en toda la República para la atención de las mujeres.



El titular de la Segob informó que a la fecha se han respaldado a más de 13.2 millones de mexicanas, con especial atención a niñas y mujeres indígenas, mediante acciones que van desde créditos, capacitación, asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, y que va también hasta talleres y campañas de difusión para la Cero Tolerancia a la violencia y en su contra.



La meta es, apuntó, "erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres y castigar a quienes se atrevan a lastimarlas. La Alerta de Género no representa un instrumento que para castigar a los estados, sino para fortalecerlos en la atención de la violencia contra niñas y mujeres. Se trata de desvincular este tema de lo político."



A través de un comunicado se informa que el titular de la Segob estuvo acompañado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián.



Osorio Chong consideró que no basta con la buena voluntad, sino que se requiere llevar a cabo acciones y asumir cada quien lo que corresponde para la inmediata atención de problema.



Indicó que aún persisten retos que atender, como mejorar la coordinación entre instituciones mediante líneas de acción, fortalecer las capacidades de las procuradurías y fiscalías estatales y municipales para trabajar a la par de los Centros de Justicia, mantener la protección a las víctimas hasta que dejen de estar en riesgo, armonizar las legislaciones de todo el país en materia penal del feminicidio, y mantener reuniones periódicas para dar a conocer datos estadísticos sobre violencia de género.



El encargado de la política interior del país subrayó que los cálculos políticos no funcionan en este tema, lo que se debe hacer es fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades locales y la federación.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=680817&idFC=2017