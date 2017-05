Nuevo sencillo de Harry Styles enloquece Twitter

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:30:56 Redacción Captura tomada de video

Si usted se asoma a Twitter y ve a algunos adolescentes emocionados hasta el llanto, no se asombre: el integrante del grupo One Direction publicó un nuevo sencillo de su futuro disco solista y los fans están conmovidos como nunca.



De acuerdo a lo publicado en el Informador, se trata de la balada pop "Sweet creature", que aparecerá en el álbum debut de Styles "Sign of the times", a publicarse el 12 de mayo. Styles publicó la pieza en sus sitios oficiales y el video en YouTube lleva más de 250 mil vistas en lo que va del día.



Con Styles serán tres los miembros de One Direction que publiquen material como solista, pero queda claro, por las reacciones en Twitter, que los fans reservan un aprecio especial para él en particular.







Con información de Informador.com.mx

http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2017/719255/6/twitter-se-derrite-con-el-nuevo-sencillo-de-harry-styles.htm