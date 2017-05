Nahle ofrece disculpa pública a veracruzanos por caso Cadena; Morena endurecerá sus 'filtros'

En nombre de su partido, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, ofreció una disculpa pública por los “actos indignantes de corrupción” en los que está presuntamente involucrada la diputada local por Veracruz y ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval.



“Pedirle a la gente de Veracruz una disculpa pública por las acciones y estos hechos lamentables, indignantes y de corrupción que hizo la señora Eva Cadena. Ella tendrá que asumir su costo con la justicia, y nosotros decirle a la gente que no solapamos a nadie”, dijo Nahle García en conferencia de prensa.



“Morena es un instituto político que le abre la puerta a la gente que viene de buena fe a trabajar, y, sin duda, con la señora Cadena nos equivocamos. Morena va a tener que endurecer sus filtros después de esta mala experiencia, para designar a los candidatos que nos representan”, abundó.



Cadena Sandoval fue exhibida en tres videos en los que presuntamente se observa recibiendo dinero de particulares; en dos de las grabaciones se dice que los recursos eran para apoyar al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y en el tercero, para impulsar leyes locales a modo.



Este martes, la diputada local con licencia tenía que presentarse ante la FEPADE, para rendir su declaración respecto a las dos primeras videograbaciones, pero no acudió.



La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados hizo un llamado a la FEPADE, dependencia de la Procuraduría General de la República, para que solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada local.



“También esperaríamos que el fiscal (de Veracruz), como pasó con la chapodiputada, nos turne la solicitud de desafuero aquí al Congreso por delitos federales, para que nosotros, el grupo de Morena, inmediatamente seamos lo que llamemos a un (periodo) extraordinario para el desafuero de la diputada (local)”, externó la legisladora.



Nahle García enfatizó que frente a los hechos que involucran a Cadena Sandoval, Morena actuó de inmediato y le retiró la candidatura a la presidencia municipal, presentó una denuncia ante la FEPADE y solicitó su remoción en el grupo parlamentario de ese partido en Veracruz.





