Candidatos iniciaron campaña política en Las Choapas

Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:25:18 Las Choapas El candidato del PT, Miguel Ángel Tronco Gómez, recorrió el mercado “Miguel Hidalgo y Costilla”

La mañana de este martes, los diferentes candidatos realizaron un recorrido en las principales calles céntricas como parte de la campaña con rumbo a la elección municipal, siendo una de las importantes para los choapenses.



Como oportunamente se dio a conocer, las primeras horas de este martes iniciaron formalmente las campañas con miras a la presidencia de Las Choapas, donde el candidato de Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Tronco Gómez, fue el primero en dar el banderazo de arranque la medianoche del martes en la Unión de Ejidos 25 de Abril del 2000.



Posteriormente, hizo un recorrido en el mercado “Miguel Hidalgo y Costilla”, donde los comerciantes le reiteraron su voto de confianza y a su vez, auguraron el triunfo en las urnas, pues aseguraron que el actual gobierno no tuvo el progreso pregonado.



De igual manera, la candidata de la Coalición PRI-Verde, Gloria Ochoa Rueda, llevó a cabo un desayuno con la presentación de las planillas, bajo el lema “Resurge Veracruz” y a su vez, pidió a los ciudadanos tener la confianza en ella para demostrar los cambios en el municipio.



La candidata de Morena, Mariela Hernández García, también recorrió el mercado “Los Coquitos”, enfatizando a los ciudadanos que el partido no va a derrumbarse pese a los videos de la ex candidata, Eva Felicitas Cadena Sandoval.



En lo que respecta a los demás candidatos, éstos abrirán campaña en el transcurso de la tarde de ayer con excepción a la Coalición PAN-PRD que dará el arranque oficial de campaña el día 05 de mayo.