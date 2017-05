Permite Whatsapp ordenar tus conversaciones Tweet Toda aquella persona que ocupa WhatsApp como su principal servicio de comunicación por mensajes sabe que, si se aleja de su teléfono por un largo periodo de tiempo, es posible que le espere una larga serie de conversaciones en donde no podemos apreciar los contactos que son más importantes fácilmente, informó SDPnoticias Redacción - 2017-05-02 18:22:03 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:23:00 Redacción Toda aquella persona que ocupa WhatsApp como su principal servicio de comunicación por mensajes sabe que, si se aleja de su teléfono por un largo periodo de tiempo, es posible que le espere una larga serie de conversaciones en donde no podemos apreciar los contactos que son más importantes fácilmente, informó SDPnoticias



Esta nueva opción nos permitirá fijar hasta tres chats en la parte superior de la pantalla principal de la aplicación de WhatsApp, en el que sólo tendríamos que mantener seleccionada por un momento la conversación hasta que aparezca la imagen de un ‘pin’ en el menú superior de la pantalla, la cual debemos elegir para resaltar esta conversación sobre cualquier otra que llegue más adelante.



La función únicamente está disponible en una versión beta de la aplicación para dispositivos Android, lo que significa que podría o no incluirse en un futuro en una actualización global para todos los usuarios.



Con información de SDPnoticias

