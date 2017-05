Inician campañas en Agua Dulce con agresiones por Internet Tweet Unas verdaderas campañas de agresiones y descalificaciones comenzaron desde hace varios días en las páginas de Internet, a pesar de que la mayoría de los candidatos de esta ciudad, han realizado un llamado a sus simpatizantes para que prevalezca la cordura y no se enciendan las pasiones, ya que al final de estas votaciones seguirán las personas conviviendo en esta ciudad y se verán las caras en el mercado en las calles de esta ciudad Agua Dulce - 2017-05-02 18:21:11 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-18:22:54 Agua Dulce Las redes sociales se han vuelto un punto de batalla para denostar a los candidatos a presidentes municipales Unas verdaderas campañas de agresiones y descalificaciones comenzaron desde hace varios días en las páginas de Internet, a pesar de que la mayoría de los candidatos de esta ciudad, han realizado un llamado a sus simpatizantes para que prevalezca la cordura y no se enciendan las pasiones, ya que al final de estas votaciones seguirán las personas conviviendo en esta ciudad y se verán las caras en el mercado en las calles de esta ciudad.



Fotos, historias y demás informaciones no comprobadas han comenzado a salir, otras como una fotografía en donde se tenía mal escrita una palabra en la casa de campaña de un candidato fue detonante para comenzar varios ciber enfrentamientos en las páginas de Facebook.



Cabe destacar que conforme están pasando los días de campañas han surgido decenas de perfiles nuevos en la red, teléfonos con WhatsApp, en donde mandan datos personales de algunos candidatos obviamente con la consigna de denostar al político, y esto apenas comienza señalan varios ciudadanos.



Existen paginas exclusivas para las cuales preparan o señalan que dirán la verdad, lo que si es cierto es que se esperan unas campañas demoledoras, a nivel local, a pesar de que los candidatos han realizado un llamado a la cordura, los simpatizantes o algunos asesores, están preparando varias estrategias para atacar a los candidatos, o criticarlos por su pasado.



Este martes desde la fotografía de la casa de campaña, también criticaron el arranque de una candidata por falta de alumbrado en pleno parque, mientras que en otras páginas manifestaban que la mayoría de los que renunciaron a sus partidos serian recogidos por otro y hasta los presentarían con bombos y platillos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

