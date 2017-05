Haré una campaña de conciencia social: Guízar

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-15:18:51 Coatzacoalcos Durante la rueda de prensa presentaron la planilla que participará con el candidato del Partido Encuentro Social (PES).

El candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por el Partido Encuentro Social (PES), Luis Fernando Guízar Valladares, aseguró que no hará una campaña política, sino de conciencia social, teniendo como propuesta combatir a los políticos malos y el mal gobierno.



Al mismo tiempo comentó que tiene planeado instalar una policía municipal que sea profesional, bien pagada y preparada, pero sobretodo que tenga un rostro humano.



Entre otras propuestas dijo que abatirá el desempleo, inseguridad, la creación de un consejo municipal de Anticorrupción, como darle una solución al problema del basurero de Villa Allende.



“Represento a una sociedad agraviada, lastimada, a mi me mataron a un hermano, pertenezco a esa sociedad que clama y exige justicia, me identifico con esa clase olvidada y marginada”, declaró el aspirante a la presidencia municipal.



Durante la rueda de prensa que ofreció en el arranque de su campaña, aprovecho para revelar los nombres de quienes integraran su planilla, considerando que esta es la planilla de los pobres contra los ricos, teniendo gastos reducidos, y por lo tanto no derrocharan dinero.



Al ser cuestionado si le perjudicara haber pertenecido a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que no hay partidos políticos malos, sino cada militante es quien lo descompone o contamina con su conducta.



“Jamás he sido investigado por algún delito, ni en mi vida privada, todo lo que tengo es gracias a Dios, me sujeto al escrutinio si existe algún señalamiento en mi contra, han hablado mal de mi familia, nunca he tenido un hermano preso o por fraude”, dijo Guízar Valladares.



Aprovecho por ultimo para mandarle bendiciones a cada uno de los aspirantes rumbo a la presidencia municipal.