Amenazan con pistola a Héctor Suárez en Morelos

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-15:10:54 Ciudad de México

Este lunes por la mañana, el actor mexicano Héctor Suárez denunció que fue amenazado por un tipo, quien le puso una pistola en la nuca y le dijo que dejara de estar hablando de cosas políticas, se informó en el programa "La Taquilla", conducido por René Franco.



Se abundó que el advirtió el sujeto que no se estuviera metiendo con el gobierno, por lo que Héctor Suárez manifestó que se encuentra muy espantado, no por él, sino por su familia.



Sin embargo, dijo que no puede culpar a nadie y tampoco sabe de dónde o de quién viene la amenaza, esto le sucedió en el estado de Morelos.



"Mi vida ya no es la misma desde ese día, estoy muy asustado, ya no por mí sino por mi familia", comentó. "No sé si es una advertencia… me hice pipí, no vivo en paz. No sé qué hacer, estoy muy asustado", abundó en entrevista con Aristegui Noticias.



Dijo el actor que la amenaza se dio el pasado 17 de abril y desde entonces analiza qué hacer. "No estoy a gusto, no estoy contento, no duermo… no sé las consecuencias que pueda tener esta denuncia", indicó.





Con información de http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=680719&idFC=2017