Arrestan a Luis Miguel en Los Ángeles

El cantante mexicano Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles este martes. El artista se encuentra detenido en medio del caso que se le sigue por acusaciones de impago de una deuda, informó CNN en español.



El cantante está en medio de un lío judicial. Desde el 17 de abril tiene una orden de arresto por no comparecer a las citaciones en una corte federal de Los Ángeles, Estados Unidos, que buscaban resolver una demanda por incumplimiento de contrato contra el artista, ganador de cinco premios Grammy.



La jueza Virginia Phillips ordenó a Luis Miguel presentarse a su tribunal antes de las 2:00 p.m. de este 17 de abril para explicar por qué no debía ser detenido por desacato. Y como el cantante no apareció, la magistrada emitió la captura y determinó que serían agentes federales quienes estarían a cargo de ejecutarla, según lo que aparece en los documentos judiciales.



De hecho, de acuerdo a lo que consta en los documentos de la corte que ordenó la captura, otra jueza, Jean P. Rosenbluth, había emitido desde el pasado 17 de marzo una orden de comparecencia contra Luis Miguel por desacato. Una decisión tomada luego de que él no asistiera a dos diligencias: una el 16 de febrero y otra el 9 de marzo. En ambas ocasiones, el artista fue notificado personalmente, pero no apareció, como se registró en los hechos descritos por la juez Phillips. Incluso, la magistrada Rosenbluth le pidió al demandante William Brockhaus notificarle sobre la segunda audiencia, algo que según la orden judicial, se cumplió desde el 23 de febrero. La abogada Sahagún coincidió en que los abogados de la contraparte, o sea quien lo demandó, estuvieron buscando insistentemente al artista para entregarle los citatorios.



