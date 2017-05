Activa la CNTE movilizaciones en Oaxaca, Chiapas y Michoacán

Integrantes de la base magisterial sindicalizada, activaron movilizaciones en los estados de Oaxaca y Chiapas, esto como parte de la presión que realizan en el marco de la revisión anual de su pliego petitorio de demandas.



En el caso de Chiapas, los maestros realizan un paro laboral de 72 horas, mientras que, en Oaxaca, las protestas han provocado la paralización de las actividades educativas y comerciales.



EN CHIAPAS LIBERAN CASETAS Y RETIENEN UNIDADES



Maestros de la CNTE, mantienen tomadas dos casetas de cobros, una en Chiapa de Corzo y la otra en el Municipio de Ocozocuautla. La acción permite tener pase libre a todo de vehículos sin embargo, han provocado un caos vehicular en ambas zonas y por tres tomaron estaciones de radio y televisión locales.



Los maestros realizan un paro laboral por 72 horas en el estado de Chiapas.



En el segundo día; sólo ha liberado las casetas de cobros de las vías de cuotas, asimismo, tienen tomada la llamada "Torre Chiapas", donde mantienen retenidas unidades de empresas refresqueras trasnacionales, así como unidad distribuidora de productos lácteos, frituras y agua natural.



José Luis Escobar Pérez, vocero de la CNTE dio a conocer que este día fue entregado un pliego de peticiones al gobierno del estado para plantear demandas locales, en tanto exigen la reinstalación de la mesa porque era una promesa del gobierno federal y pese a que se regresó a clases no se ha llevado a cabo.



EN OAXACA PARALIZAN LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESCOLARES



Profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron hoy actividades escolares casi en la totalidad de las escuelas de educación pública para manifestarse en las calles, carreteras, oficinas públicas y comercios, como medida de presión para la revisión anual de su pliego de demandas.



En el primero, de dos días de manifestaciones sindicales, un millón 300 mil estudiantes del sistema básico fueron afectados debido a que estuvieron cerradas las 13 mil 200 escuelas donde imparten clases los profesores disidentes.



La manifestación de este martes tuvo el propósito de respaldar a sus líderes que acudieron a la mesa de negociación con el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, en la ciudad de Oaxaca.



De acuerdo con el plan de acción acordado con anticipación por la asamblea estatal, los 37 sectores del magisterio, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en las ocho regiones del estado.



En la ciudad y zona conurbada de Oaxaca se apostaron en los accesos a las plazas comerciales paralizando las actividades de supermercados, almacenes, bancos y restaurantes. Los maestros de la ciudad se fragmentaron en las zona sur y poniente para ahogar la capital; el cierre afectó el ingreso al aeropuerto internacional y la conexión de centro al sur del país.



En la Costa, bloquearon la carretera Oaxaca-Acapulco en los tramos de Pinotepa Nacional; Puerto Escondido, en inmediaciones del aeropuerto, y en la entrada de San Pedro Pochutla.



En la Mixteca paralizaron el tránsito en las carreteras de Putla de Guerrero, Huajuapan de León, Nochixtlán, Tlaxiaco, así como la actividad comercial en supermercados y tiendas minoristas.



Los profesores del Istmo de Tehuantepec cerraron los tramos de la carretera de Salina Cruz, frente a la NISSAN; la entrada al municipio de Tehuantepec; Juchitán, en el canal 33; Ixtepec, en la caseta de cobro de la supercarretera 185D; Zanatepec, en carretera la Ventosa Tapanatepec, y Matías Romero, la carretera Transístmica frente al " trenecito".



En la Cuenca del Papaloapan fue cancelada la circulación en el puente caracol, incomunicando los estados de Oaxaca y Veracruz.



NUEVA DIRIGENCIA, SIN TOMA DE NOTA…



Por lo pronto, funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) comentaron a este medio de información que, si bien fue recibido el pliego petitorio, el gobierno estatal atenderá solamente las demandas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que sean del ámbito local para evitar la doble negociación.



La administración estatal responderá a los requerimientos de competencia estatal y dentro de sus posibilidades financieras", confió la fuente.



Sobre todo, para no caer en una irregularidad con una doble negociación con el magisterio oaxaqueño porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) es quien tiene la titularidad del contrato colectivo con el SNTE.



Además, los funcionarios del gobierno oaxaqueño, incluyendo al gobernador - aceptaron sentarse con el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE a pesar de que hasta hoy no cuenta con la toma de nota de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, en consecuencia, carece del reconocimiento estatutario.



Aparte de esto, los miembros de la dirección seccional aún no han presentado licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores educativas para iniciar funciones sindicales.



LIBERAN CASETAS EN MICHOACÁN



Para exigir la entrega de plazas automáticas a estudiantes egresados de las normales de Michoacán, así como pagos pendientes a agremiados de la sección XVIII de la CNTE, docentes liberaron casetas de peaje en autopistas de la entidad.



Los líderes gremiales expusieron su rechazó también a la dotación de espacios o de plazas a quienes concursaron a través de los exámenes de oposición que contemplan las reformas educativas, pues aseguran estos lugares son los que corresponden a los normalistas egresados, quienes al realizar su examen recepcional, no tienen que hacer otra evaluación, porque esto sería como una aceptación total de que no tendrán una base y su permanencia en las aulas estará sujeta a los distintos mecanismos de evaluación docente que marca la SEP.



La actividad inició desde las 8:00 horas y concluirá alrededor de las 15:00 horas.



