Videos de Eva no afectan imagen de Morena: Exsome

Los tres videos que dan muestra de la corrupción de la diputada con licencia Eva Cadena no afectan la imagen de los candidatos de Morena, señaló Ricardo Exsome zapata.



Afirmó que el inicio de su campaña fue positivo y confió en obtener el voto de la gente para ganar la presidencia municipal porteña el 4 de junio, cuando se efectúe la jornada electoral.

Insistió en que los ciudadanos están hartos de los políticos y prefieren a empresario y gente ajena a los partidos.



\"Iniciamos bien, la gente sabe distinguir quién es quién. La diputada viene a corroborar que estamos hartos de la corrupción y los políticos. Por estos temas la gente quiere ciudadanos honestos. En el caso de esta señora Morena a diferencia de otros partidos le retiraron la candidatura y no pertenece a Morena\".



Admitió que no será una contienda sencilla pero confió en que Fernando Yunes Márquez, candidato del PAN, realice una campaña limpia y no utilice recursos públicos para tratar de ganar.



Recordó los tres principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar, por lo que hablará arduamente del combate a la corrupción, a la impunidad y la importancia de la transparencia.



“No es una contienda fácil, la idea general es que ellos traen toda la estructura para apoyar a este candidato y espero que las cosas se hagan con legalidad. En Morena hay tres principios que es no mentir, no robar y no traicionar.”.



Dentro de sus propuestas a desarrollar a lo largo de la campaña está: imagen urbana, revisión de los parquímetros, alumbrado público, incentivos para las inversiones, ciudad industrial, consulta ciudadana permanente, obras, entre otros.



\"Hay dos Veracruz, el del Centro que tiene todos los servicios y en las colonias donde no tienen nada, ni certeza jurídica de la propiedad. Estas colonias no están municipalizadas y no se hace nada por atacar de raíz este problema que es la municipalización\".



Como parte de la campaña Ricardo Exsome estuvo en la colonia La Pochota presentando sus propuestas.