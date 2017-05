IP xalapeña celebra anuncio de Yunes Linares

El sector empresarial de Xalapa aplaudió el anuncio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido que no generará más plazas burocráticas en lo que resta de su administración.



En entrevista por separado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Xalapa (Canaco-Servitur) Gerardo Libreros Cobos, recordó que la administración estatal no es creadora de empleos, sino que por medio de la derrama económica que generan las obras de infraestructura, productos y servicios es como se detona el círculo de la productividad.



En tanto el presidente de la AMIC delegación Xalapa, Rafael Fentanes Hernández, destacó que los constructores estaban pugnando porque se redujera la clase burócrata en el estado.



Gerardo Libreros, indicó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se encuentra limitado en cuanto a recursos económicos para efectos de poder invertir en este sector.



“Sabemos que uno de los principales clientes de los empresarios es el gobierno, con todo lo que solicita, los servicios que adquiere y las obras que licitan. Es la manera de activar la economía. A su vez se crean empleos, no los crean ellos (Gobierno) de manera directa si lo hiciera solo engrosa el burocratismo como el que hemos visto en otros gobiernos en donde contratan gente que no va a hacer nada y lo único que hace es engrosar el gasto del gobierno”.



En tanto el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) delegación Veracruz, Rafael Fentanes Hernández expresó que para que el Estado pueda generar empleo debe realizar una fuerte inversión en la creación de obra pública que son los encargados de dar las oportunidades de trabajo.



“Cuando dice que el estado ya no va a generar más empleos, eso está bien, es una excelente medida. Porque ya no va a inflar el gasto corriente, era una parte que los empresarios estábamos exigiendo que se reduzca la nómina para que quede una oportunidad para invertir en la reactivación de la economía del estado”.



Dijo que, si bien es cierto el mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, ha realizado importantes anuncios de inversión en obra pública, esto no es suficiente para detonar la economía y sobre todo generar empleos.



“Son muy bien recibidos los anuncios de inversión en obra pública, por todos nosotros porque es una buena opción para arrancar, pero no es suficiente todavía son muchas las carencias que se tienen, pero por algo se empieza”.