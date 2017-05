En un tercer video, Eva Cadena recibe 1 millón de pesos por impulsar ley ‘a modo’ en el Congreso de Veracruz

Sale a la luz un tercer video que involucra a Eva Cadena Sandoval, quien ya fue bautizada como "La recaudadora", recibiendo ahora un millón de pesos que le entregan en distintos fajos por supuestos empresarios como pago por impulsar una ley a su favor en el Congreso de Veracruz.



El Universal dio a conocer el tercer material en donde la diputada local y excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas platica con un supuesto empresario quien le agradece que solamente les haya cobrado un millón de pesos y no tres millones y medio, como inicialmente se había pactado.



"Sobre todo por la cantidad, la verdad se lo agradezco que nos hizo usted el favor de nada más aceptar un millón y no sabe cómo se lo agradecemos porque no teníamos cómo lograr el objetivo", dijo el hombre.



Refiriéndose a la ley aprobada, la legisladora, quien está citada este martes a declarar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (PEPADE), señaló "yo ya se las puse a modo ahora sí cumplí mi compromiso y hoy quiero dejarlo claro porque no quisiera después tener problemas".



En el material audiovisual se puede observar a Eva Cadena sentada en un espacio cerrado donde solamente se observa una pared blanca de fondo; ella viste una blusa de color blanco y rojo obscuro.



La legisladora guarda en su bolsa en tres distintas ocasiones los fajos de billetes, primero dos con la mano izquierda y un último con la derecha.



Este video se suma a los otros dos también publicados por El Universal. En el primer dado a conocer el 24 de abril la excandidata de Morena recibe medio millón de pesos en efectivo supuestamente para entregarlos a Andrés Manuel López Obrador.



En un segundo material, exhibido el 27 de abril, Eva Cadena vuelve a aparecer pero ahora recibiendo la cantidad de 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos para su campaña de la misma mujer no identificada que el seis de abril le dio 500 mil pesos.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=680656&idFC=2017