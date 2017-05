Turquía y la Unión Europea (UE) discutirán sobre la organización de una "gran cumbre" durante la próxima reunión de la OTAN a finales de mayo en Bruselas, declaró el ministro de Relaciones Exteriores turco, citado por la televisión A Haber.



"Los dirigentes de la UE tendrán reuniones al margen de la cumbre de la OTAN los días 24 y 25 de mayo. Más tarde habrá una gran cumbre entre Turquía y la Unión Europea", afirmó Mevlut Cavusoglu a la cadena A Haber.



Cavusoglu, que no dio detalles sobre cuál sería el objetivo de esta cumbre, indicó que se fijaría una fecha durante las discusiones al margen de la cumbre de la OTAN, en la que debe participar el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



La canciller alemana, Angela Merkel, declaró el sábado que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, contemplaba una reunión con Erdogan durante la cita de la OTAN.



Las relaciones entre Ankara y Bruselas, convulsas desde el fallido golpe de Estado de julio en Turquía, se volvieron más tensas durante la campaña por el referéndum sobre el refuerzo de los poderes de Erdogan.



Este último amenazó este martes con decir "adiós" a la UE si no había abiertos nuevos capítulos del proceso de adhesión.



Aunque Austria reclama la paralización de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, los responsables en Bruselas piden no romper los lazos con Ankara, que sigue siendo un socio importante, especialmente en el tema migratorio y en la lucha antiterrorista.



"¿Por qué tendríamos un problema con los valores europeos que son también los nuestros?", declaró Cavusolgu. "Nadie tiene el monopolio de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades. El único problema es el planteamiento adoptado por la UE", aseguró.