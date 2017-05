Miriam Ferráez evita opinar sobre gobierno de AZM

La candidata por la coalición “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD a la alcaldía de Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, prefirió no calificar la administración del actual alcalde del PRI, Américo Zúñiga, afirmando que quien tiene que hacerlo es la ciudadanía.



Al comenzar su campaña electoral rumbo al 4 de junio, aseveró que como candidata ya superó barreras y resistencias, pero siempre tuvo la convicción de que el resultado será positivo para la gente.



“Este 4 de junio vamos a ganar la elección para la presidencia municipal de Xalapa, he demostrado ser una mujer de retos, de vencer obstáculos y que siempre en apego a la legalidad buscar nuestros objetivos con valor, porque Xalapa lo vale, no me voy a rendir, caminaremos y triunfaremos”.



La aspirante comenzó su campaña electoral en el primer minuto de este martes 2 de mayo en el Barrio de Xallitic.



Esto a pesar de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no había aprobado el proyecto en el que se declaran como procedentes las candidaturas de todos los aspirantes, tanto de partidos como independientes.



Ferráez Centeno insistió en que en que todos los ciudadanos están invitados a sumarse a su campaña, apuntando que nunca antes había participado en la política.



“Es momento de los ciudadanos (...), aspiro a poder verlos a los ojos y hablarles con la verdad, he caminado la ciudad desde hace 7 años, he participado en programas de radio que buscan el desarrollo humano, el ser buenos vecinos y convivir mejor”, dijo en su discurso.



En entrevista aseguró que no existe ningún problema en comenzar su campaña antes de la aprobación de las candidaturas por parte del OPLE, por lo que aprovechará desde el minuto uno para recorrer la capital del Estado y dar sus propuestas.



“Vamos a unirnos con todos los que se quieran sumar y están abiertos a unirse, ya se nos unieron algunos que estuvieron en la contienda conmigo”, apuntó.



Así, descartó que entre ella y el ex aspirante a la candidatura, David Velasco Chedraui, hayan quedado rencillas, calificándolo como un amigo que en esta ocasión no pudo quedarse con la candidatura por la alianza del PAN-PRD.