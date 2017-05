No temo que me digan chapulín: Nicanor Moreira

El candidato del Partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Xalapa, Nicanor Moreira, dijo que no teme ser calificado como un candidato “chapulín”.



“Yo me hice a un lado antes de haber un veredicto, nosotros analizamos bien jurídicamente esa gestión y por eso estamos aquí”, declaró, recordando que en su momento renunció a la pretensión de competir por la alianza PAN-PRD.



Reiteró que su propuesta es ciudadana y se enfocará en generar seguridad, con una planilla conformada por personas de experiencia.



“Habrá rendición de cuentas, seguridad, desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con los espacios y servicios públicos, demanda de toda la ciudadanía”.



Al inaugurar su campaña en el Barrio de Xallitic en los primeros minutos de este martes cientos de simpatizantes se congregaron en dicho lugar, portando veladoras como muestra de apoyo al aspirante.



En su discurso, recordó a todas las familias que han perdido un integrante a consecuencia de la delincuencia que afecta a la capital del Estado, misma que propone frenar mediante acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.



“Al desánimo social se suma la creciente pobreza, el desempleo, el descrédito de las instituciones por la corrupción e impunidad, la delincuencia y los altos índices de inseguridad nos han robado la tranquilidad, por una economía que camina con dificultad y que termina por engrosar el nivel de desigualdad social en nuestro municipio.



“Forjaremos el camino a la reconstrucción social, que inicia desde la forma de conducir la gestión municipal, garantizar la seguridad, combatir la corrupción y enfrentar la desigualdad económica”, señaló en su discurso.



Pese que a unos metros también se realizó el inicio campaña de la candidata por la coalición “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD a la alcaldía de Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, los seguidores del aspirante no dejaron de apoyarlo, gritando consignas como “es un honor estar con Nicanor “.



Moreira también encendió una vela y expresó que las luces de las llamas están dedicadas en memoria del dolor de las madres y padres de familia que han perdido a sus hijos y a las personas que han perdido a sus padres y a sus familiares por la delincuencia, pero que pese a su pérdida aún siguen luchando.



“Las dedicamos a todos aquellos que por la crisis económica han perdido sus empleos o han tenido que cerrar sus negocios.



“Las dedicamos a aquellos que en Xalapa viven en la pobreza y más aún a aquellos 25 mil xalapeños que hoy no tendrán para comer”.



En entrevista, el candidato reconoció que la gestión de América Zúñiga ha dado algunos resultados, sin embargo subrayó que es necesario un cambio de rumbo para la ciudad y su gente.



“Siempre he sido claro en afirmar que el proyecto de Xalapa no se vende, que este es un proyecto ciudadano, que ha enfrentado al poder y que no ha cedido, ni cederá un solo paso, nos han robado los recursos públicos, nos han robado nuestra tranquilidad, pero no les permitiremos que nos roben nuestro derecho a un mejor futuro”.



Aseveró que de llegar al gobierno buscará privilegiar la equidad de género, donde la única competencia sea luchar contra la injusticia y desigualdad, para que los niños y jóvenes tengan opciones de progreso a través del arte, la cultura y la educación”.



Al concluir su mensaje, Nicanor Moreira se dio el tiempo de despedirse personalmente de todos los simpatizantes que acudieron a su inicio de campaña, afirmando que con el apoyo de la ciudadanía se conseguirá un cambio por el beneficio de Xalapa.