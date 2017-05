Inician campañas en Veracruz; OPLE valida las candidaturas de partidos en los 212 municipios

Rosalinda Morales/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-02-01:59:15 Xalapa El OPLE otorgó registro y validación de candidaturas condicionado a la revisión para que cumplieran con la paridad de género.

A las 00 y media horas de este martes 02 de mayo arrancaron campañas en los 212 municipios del Estado de Veracruz. Un total de 1953 planillas de candidatos a ediles buscarán el voto de más de 5 millones de electores. Sólo un mes durarán las campañas, concluyen el 31 de mayo.



Se otorgó registro y validación de candidaturas, condicionado a la revisión de partidos para revisar que cumplieran requisito de paridad de género. Con miras a que partidos pudiesen arrancar campañas. Y a las 10 pm del martes podrán organismos políticos hacer observaciones.



La consejera Tania Celina Vásquez justificó el retraso para validar candidaturas por la toma de instalaciones del OPLE la mañana del lunes, lo cual derivó en una denuncia penal ante Fiscalía General del Estado y así se logró la liberación de las oficinas.



Hugo Enrique Castro Bernabe secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al arrancar la sesión extraordinaria confirmó la unanimidad en la aprobación de las candidaturas minutos después de la medianoche.



Previo, representantes de partidos pedían cinco minutos antes de las 12 de la media noche las planillas completas de los partidos porque las aprobarían sin conocerlas todas, en especial si se cumplía con la paridad de género, fue el reclamo de Morena, con su representante Rafael Carvajal Moreno. Quien solicitó desde el 16 de abril las planillas completas.



Alejandro Bonilla Bonilla presidente del Organismo Público Electoral (OPLE) al dar las palabras alusivas a la sesión especial del arranque de campañas leyó la aprobación de las candidaturas de los 212 municipios.



Rafael Carvajal Rosado representante de Morena señaló que inician un proceso electoral con amenazas a 15 candidatos, una en Orizaba con protección \"especial\", otro caso fuerte de amenazas en Tlapacoyan. Esperan una contienda \"reñida\", donde no descartan violencia.



El representante aseguró que en 212 municipios donde van solos se cumplió con paridad horizontal y vertical de género.



El PRI a través de su representante Marco Antonio Aguilar Yunes señaló que esta vez que enfrentan como oposición una elección en Veracruz, confían que no afecte los escándalos de corrupción que cometieron ex funcionarios priistas, con el saqueo, desvío de recursos. Pues aseguró que a nivel nacional todos los partidos han tenido escándalos por hechos de corrupción. Fue el caso René Bejarano que dañó imagen del PRD, La Estela de Luz, que mancho imagen del PAN en sexenio de Felipe Calderón y el reciente caso de la diputada Eva Cadena donde se le detectó recibiendo dinero y empaño imagen de Morena\".



El representante del PAN, Israel Castelán Enríquez expresó que no por ser ahora PAN gobierno en Veracruz, ven que será una contienda fácil, ven será \"reñida\", y confían que el órgano electoral se apegue a derecho.



El representante del PRD, Freddy Marcos Valor reconoció que habrá situaciones reñidas en varios municipios, pero aún \"no podemos catalogar como focos rojos algunos municipios\", expresó.



El OPLE contará con seguridad federal para resguardar comicios de forma coordinada con la Policía Estatal.