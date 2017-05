Eva Cadena no regresa al Congreso; advierte que revelará nombres de quienes la inculparon

La noche del lunes la legisladora en el Congreso del Estado, Eva Felicitas Cadena Sandoval, anunció que continuará con su solicitud de licencia al cargo.



Esto a efecto de no escudarse “en ningún tipo de fuero o protección”, señaló en un breve comunicado la ex integrante de la bancada de Morena.



Además, en su mensaje expuso que es probable que se continúe con la edición de material digital e imágenes en los cuales se le exhiba, como ya ha ocurrido en dos ocasiones anteriores.



Igualmente, advirtió que ha realizado sus propias investigaciones con las que pudo obtener información de las personas que se encuentran detrás de los videoescándalos que se han difundido.



“En breve saldrán a la luz pública los nombres de los personajes de la política nacional que están involucrados en estos lamentables hechos”.



Hay que recordar que en las imágenes Cadena Sandoval aparece recibiendo dinero en efectivo supuestamente para Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de MORENA.



Cadena Sandoval había solicitado permiso para ausentarse por un periodo de 119 días, contados a partir de febrero, sin embargo tras la difusión de los videos tuvo que declinar a su candidatura para la presidencia municipal de Las Choapas y anunció que regresaría a su curul.



Aseveró que ha sido víctima de persecuciones y ha recibido amenazas y mensajes intimidatorios tras la difusión del material que la involucra en actos de corrupción, en los que se le exige que guarde silencio.



“Por lo cual es evidente que está en riesgo mi vida y la de mi familia”, agregó Cadena Sandoval en su mensaje difundido la noche de este lunes.



Cabe recordar que el pasado 25 de abril, la legisladora notificó a través de un documento dirigido a la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura que regresaría a partir de esa fecha a ocupar su curul tras pedir licencia.



Igualmente este lunes tuvo que comparecer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y horas después difundió el anuncio de que no regresaría a su cargo de legisladora en el Congreso del Estado.