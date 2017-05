Pide MAYM aplicar la ley a responsable de accidente en Boca

Este lunes Boca del Río fue el escenario de un aparatoso accidente automovilístico donde dos empleados de la Limpia Pública perdieron la vida.



Este lamentable hecho ocurrió en el Bulevar Ruiz Cortines a la altura de Costa de Oro cuando un automóvil particular a exceso de velocidad perdió el control impactándose con el camión de la basura que realizaba su trabajo diario de recolección.



El impacto causo la volcadura del camión de la limpia pública por varios metros lo que origino que uno de los trabajadores que estaba colgado en la unidad terminara aplastado. El chofer del ayuntamiento también perdió la vida entre los escombros metálicos del camión.



Ante esta irreparable perdida el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez expresó que el ayuntamiento se encontraba muy triste por lo que sucedió esta mañana.



Pidió que se castigue por este lamentable hecho al culpable ya que se encontraba supuestamente en estado de ebriedad.



“En primer lugar castigo para el responsable, el conductor del auto que los enviste y hace que se voltee venia en estado de ebriedad. Es algo que no vamos a permitir vamos a exigir que el conductor de este automóvil tenga su castigo”. Aseveró durante la ceremonia de conmemoración del día del trabajo.



Yunes Márquez señalo que le están dando puntual seguimiento al caso y que no descansara hasta que se le aplique al responsable todo el peso de la ley.



El inconsciente conductor que causo estas pérdidas humanas se encuentra en el hospital bajo resguardo de las autoridades correspondientes para que una vez que cure sus heridas responda por sus actos.



El presidente municipal Boqueño agregó que ya mantienen un acercamiento con el sindicato para mostrar su solidaridad apoyando a los familiares de los hoy occisos.



El recolector de basura llevaba más de 15 años de servicio en el sindicato, y el chofer de la unidad del camión de la limpia pública era un empleado de confianza, ambos perdieron la vida en el desempeño de su trabajo durante la madrugada del primero de Mayo “Día del trabajo”.