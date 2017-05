Se muestra Eiza González al natural Tweet Aunque no estamos tan acostumbrados a ver a Eiza González al natural, la actriz compartió en sus redes sociales una imagen que generó bastante crítica, pues luce muy extraña sin maquillaje, informó SDPnoticias Ciudad de México - 2017-05-01 20:34:50 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-01-20:37:37 Redacción Foto tomada de IG: eizagonzalez



Muchas personas aplaudieron que se mostrara al natural, sin embargo muchos la criticaron pues incluso en la imagen no se le ven las pestañas.



La protagonista de la telenovela 'Lola érase una vez' se sintió tan orgullosa de su aspecto que lo presumió, hasta el momento la fotografía lleva más de 34 mil 'me gusta'.



tanned and no make up all day every day Una publicación compartida de E$ (@eizagonzalez) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 4:07 PDT



