Difunden nuevo trailer de House Of Cards

La quinta temporada de la serie House Of Cards inicia el próximo 30 de mayo y hoy se difundió su trailer oficial con el maquiavélico matrimonio Underwood en busca de la reelección presidencial para otros cuatro años en la Casa Blanca.

Redacción - 2017-05-01 20:26:39



''El pueblo estadunidense no sabe lo que le conviene. Yo sí. Sé exactamente qué necesita el pueblo. Son como niños, Claire. Tenemos que limpiarles las manos y la boca. Enseñarles a distinguir el bien del mal. Decirles qué pensar, y cómo sentirse y qué querer. Incluso necesitan ayuda para escribir sus fantasías más salvajes, para desarrollar sus peores miedos", sentencia el primer avance.



En su nuevo ciclo, la serie de netflix, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, como Frank Underwood y su esposa Claire Underwood, girará en torno a cómo afectará a la cada vez más complicada relación de la pareja presidencial que Claire acompañe a Frank en su fórmula electoral.







Con información de http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/05/01/1160825

