Acusan de hostigamiento a supervisor de telesecundaria en Veracruz

Maestras de Educación Telesecundaria acusaron hostigamiento laboral del supervisor escolar Héctor Ibarra y demandaron a las autoridades lo del cargo.



Sonia Portugal, una de las quejosas, señaló lo anterior durante el desfile obrero del 1 de mayo y afirmó que él es supervisor de la Zona 21 de Telesecundarias de la Delegación D-II-64 de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



"El supervisor hostigador no respeta los derechos legales que la reforma educativa ha generado. No permite la actualización, no nos da información adecuada, es un patán, acosa a las maestras que son madres de familia con no permitirles sus derechos''.



"Convoca extraoficialmente a eventos de carácter caciquil. No es acoso sexual, es acoso laboral, que sí en algún momento hay quienes se prestan para eso; es problema de quien se preste a eso. Nosotros exigimos un salario más remunerado, un trato digno", subrayó Portugal.



Las manifestantes demandaron respeto digno y profesional pues afirmó que son docentes, no porque delincuentes.



Demandó a la autoridad educativa removerlo hacia otra zonapara que deje de molestar al personal de esta región.



Lo calificó de "nefasto" y advirtió que tolerarlo en los planteles es un peligro para todos.