Trabajo de Alfonso Zenteno fue bueno: Herebia Hernández

El trabajo que realizó Alfonso Zenteno en Orizaba fue bueno y se fue al tratar de encubrir a un policía que iba conduciendo cuando se suscitó un fatal incidente en donde falleció una joven, señaló Juan Ramón Herebia Hernández, director de Gobernación en Orizaba.



Al referirse a ese ex comandante de la policía, quien en días pasados fuera detenido tras haber sido acusado de pederastia en agravio de un menor y desapariciones forzadas, el funcionario recordó que cuando Zenteno Pérez llegó a Orizaba traía un importante historial, pues se le había nombrado como “policía del año” por el entonces secretario de seguridad publica en el año 2015, Arturo Bermúdez Zurita.



Indicó que como delegado de Seguridad Pública con base en Ciudad Mendoza, en su momento trabajó de la mano con él en diversos operativos, por lo que como policía dijo constarle su buen desempeño.



Recordó que a pesar de ello, Zenteno Pérez se tuvo que ir de la ciudad por haber pretendido encubrir al policía que iba conduciendo la patrulla que provocó un accidente de fatales consecuencias, cuando su obligación era prestar auxilio a una víctima.



Puntualizó que actualmente Zenteno Pérez está siendo investigado y pasando por un proceso debido a una presunta conducta delictiva a la espera de un dictamen por parte de un juez.



“Esa presunta conducta delictiva se llevó a cabo en 2013 en la zona de Coatzacoalcos, vamos a esperar qué dicen los jueces”, apuntó.



Herebia Hernández recordó que actualmente el sistema penal es muy claro por lo que no se puede condenar a nadie en los medios y serán las autoridades las que dirán, con base en la ley, que procede.



La detención del ex comandante de Policía en Orizaba se dio el pasado sábado por la noche en San Andrés Tuxtla.