En Coatzacoalcos CCE llama a hacer campaña con propuestas Tweet Al arrancar este 2 de Mayo las campañas de los candidatos que buscaran ganar la alcaldía de Coatzacoalcos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Antonio Wilburn González, consideró que los aspirantes se abstengan de hacerse descalificaciones y que busquen propuestas Coatzacoalcos - 2017-05-01 17:47:37 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-01-17:48:24 Coatzacoalcos “A nosotros no nos interesa las cuestiones personales o las carencias o virtudes de un candidato, eso no abona en nada, lo que nos interesa es que tenga la capacidad que tenga de resolver los problemas”, José Antonio Wilburn Gonzales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Al arrancar este 2 de Mayo las campañas de los candidatos que buscaran ganar la alcaldía de Coatzacoalcos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Antonio Wilburn González, consideró que los aspirantes se abstengan de hacerse descalificaciones y que busquen propuestas.



“A nosotros no nos interesa las cuestiones personales o las carencias o virtudes de un candidato, eso no abona en nada, lo que nos interesa es que tenga la capacidad que tenga de resolver los problemas, como la deuda financiera que tiene Coatzacoalcos”, expresó.



Es por ello que insistió que los aspirantes a la presidencia municipal se avoquen a encontrar soluciones a las problemáticas que tiene el municipio, como la basura, la falta de empleo y la inseguridad.



De esta manera reitero que deben escuchar a la población en estos 30 días de campañas, y así tener una estrategia de trabajo que deberán aplicar en caso de salir victoriosos.



Para finalizar detalló que esperan que el sector empresarial tenga un acercamiento por parte de los candidatos a la alcaldía de Coatzacoalcos, y así exponer las necesidades que ellos tienen. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

