En lo que va del año, reporta Protección Civil 600 incendios en predios y pastizales en Veracruz

En lo que va del año se lleva un registro superior a 600 incendios en predios y pastizales, informó Adolfo Sugasti Cueva, director municipal de Protección Civil en Veracruz.



Confirmó que el área a su cargo ha tenido conocimiento e intervenido en alrededor de 650 pastizales y admitió no tener el dato especifico de los últimos días, en que se han registrado oleadas de calor intenso u ondas cálidas.



Llamó a la ciudadanía a no provocar incendios porque pueden salir de control y causar tragedias e incluso pérdidas materiales y humanas.



“Sobre todo que no quemen basura, porque la gente hace quemas supuestamente controladas y la verdad es que no puede controlarlas. Hace unos días tuvimos un pastizal bastante grande en Santa Fe, muy cerca de una gasolinera.



“Que entiendan el riesgo en que ponen a toda la gente cuando hacen esas quemas. Yo creo que la gente no comprende el daño que le hacen al ambiente, al planeta y el riesgo en que ponen a la ciudadanía”, expresó Sugasti.



Admitió que conforme se incrementan las temperaturas en Veracruz aumenta el riesgo de incendios y el trabajo para los bomberos y en general para el personal de Protección Civil, pues todo detona con las temperaturas altas.



Recordó que conforme a los pronósticos se esperan temperaturas muy altas para la región Veracruz en el verano, que todavía no ha empezado y ya se viven fuertes calores.



En el caso del basurero informó que ya han colocado lonas advirtiendo que está prohibido generar incendios y que se sancionará a quien se sorprenda, aunque no precisó en que consistiría esa sanción.



“Ahorita estamos haciendo recorridos por parte de Bomberos y de Protección Civil, para monitorear si es que llegara a suceder algo. Creo que eso nos ayudará un poco; viene la temporada más complicada, que es la de las temporadas altas.



“Me parece increíble que quemen material para sacar cobre y no se den cuenta del daño que generan. Imagínate toda la gente que estuvo inhalando productos durante dos días. Es muy complicado, tardamos 45 horas en apagarlo”, resaltó Sugasti.



Lamentó que hasta la fecha no se haya detenido a nadie por causar incendios en pastizales y en el basurero, pues dijo que reciben los reportes cuando ya se retiraron los causantes.

Opinó que las sanciones las aplicarían la Policía Naval o la Policía Estatal.