A México le hace falta autopsia que demuestre cómo se destruyó al país en ‘guerra’ contra el narco: Volpi

El escritor mexicano, Jorge Volpi, señaló que a México le hace falta una autopsia que demuestre cómo se destruyó al país en los últimos años tras el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.



Consideró que los cuerpos sin historia, como las fosas clandestinas halladas a lo largo y ancho del territorio nacional, así como las personas desaparecidas de las que no hay certeza de en dónde están sus cuerpos, necesitan de una explicación.



“Regresé a México al mismo tiempo en que empezó la guerra contra el narcotráfico y las noticias que oíamos toda esa temporada era de cuántos muertos habían ido acumulándose a lo largo de la semana”.



Al participar en el Foro Sergio Galindo antes del cierre de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2017 para la presentación de su libro “Examen de mi padre”, el escritor lamentó que en México existan miles de cuerpos “sin historia.



“Este país que está lleno de esos cuerpos sin historia, miles de cadáveres que se han encontrado en fosas, pero que no sabemos a quién pertenecen.



“Así como las historias sin cuerpos como las de los 43 de Ayotzinapa, que sabemos sus historias, pero no sabemos en dónde encontrar esos cuerpos”.



En el evento participó el también escritor, Eloy Urroz, así como el coordinador de la FILU, Rodolfo Mendoza Rosendo, quien incluso citó una frase de la nueva publicación de Volpi sobre este tema:



“México requiere de una autopsia, una anatomía que nos revele el modo en que destruimos el país en estos años, pero preferimos olvidar o atrincherarnos en esa indiferencia antes de perseguir la verdad”.



El autor sostuvo que es necesario que todos descubran las verdades o las historias que han construido al México de la actualidad y de aquellos que también han terminado por ser víctimas de la misma situación del país.



Volpi comentó que personalmente hubiera querido ser esencialmente un músico, explicando que al no lograrlo las novelas largas que escribe son como óperas y las cortas como obras de cámara.



“Este libro es una especie de réquiem, que es por mi padre y que sería por este México que nos ha tocado vivir y todas estas historias y cuerpos que no hemos sido capaces de, primero, mantener con vida y segundo, saber por qué han muerto”.



Detalló que en “Examen de mi padre” intenta reflejar un México que le tocó vivir a él y a su padre, quien falleció hace unos años.



Explicó que su padre era cirujano y en consecuencia también tuvo en sus manos los cuerpos de otras personas a las que operó, de ahí que intentó reflejar el contexto del país dentro de su historia en los últimos años que tuvo vida.