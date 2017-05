'Usa' MAYL a AMLO y a Javier Duarte como cortinas de humo para ocultar fracaso de su gobierno: Yunes Landa

Para el senador veracruzano, Héctor Yunes Landa, el gobernador, Miguel Ángel se ha dedicado solo a criticar a Javier Duarte y a Andrés Manuel López Obrador para levantar cortinas de humo que oculten el fracaso de su gobierno hasta ahora.



Se trata de distractores para que la gente no se dé cuenta de que no hay trabajo en Veracruz, dijo.



Se ha dedicado a levantar pura cortina de humo ante la falta de obra pública y el recrudecimiento de la violencia, aseveró.



Por ejemplo, dijo, marzo fue el mes “más sangriento” en toda la historia del estado de Veracruz y desde diciembre hasta la fecha hay más de 600 muertos, un número “impresionante”.



De paso, deploró que se atribuya la detención de Duarte cuando en realidad fue la Interpol México apoyado por autoridades de Guatemala, “que fue a petición de la PGR, no por Miguel Ángel sino por una denuncia que interpuso la ASF, Miguel pone denuncias a diestra y siniestra pero eso no significa que el sea el que se tenga que colgar una medalla”.